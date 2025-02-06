Минчанка пожаловалась на вытекающую из слива ванны воду из-за кафе на первом этаже дома

В сообщении сказано, что первый заместитель главы Мингорисполкома Надежда Лазаревич 5 февраля провела прием граждан. На нем проживающая в Октябрьском районе минчанка сказала, что ее квартира находится на втором этаже, а на первом работает кафе. Женщина добавила, что кафе там были и ранее, но с ними можно было сосуществовать.