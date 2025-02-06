Минчанка пожаловалась на вытекающую из слива ванны воду из-за кафе на первом этаже дома

Минчанка пожаловалась на вытекающую из слива ванны воду из-за кафе внизу дома. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что первый заместитель главы Мингорисполкома Надежда Лазаревич 5 февраля провела прием граждан. На нем проживающая в Октябрьском районе минчанка сказала, что ее квартира находится на втором этаже, а на первом работает кафе. Женщина добавила, что кафе там были и ранее, но с ними можно было сосуществовать.
— С нынешним же весьма сложно: шум, музыка, запахи, а теперь вот и тараканы появились, — уточнила жительница.
Она добавила, что если бы в заведении работали только для посетителей в зале, то, вероятно, это было бы терпимо, однако кафе также работает и на развоз. Минчанка пожаловалась на шум по ночам и заметила:
— Система вентиляции выглядит ужасно, а дом между тем со статусом историко-культурной ценности.
Со своей стороны Лазаревич заверили, что данный вопрос будет отработан. Кроме того, она уточнила, что будет сформирована комиссия комиссию из представителей разных ведомств, специалисты санэпидслужбы проведут необходимые замеры.
Минчанка допустила, что заведение наращивает обороты, а помещение, которое оно занимает, едва соответствует растущим нагрузкам. Она предполагает, что канализационная система, вероятно, не оснащена жироулавливающими и другими фильтрами. Из-за этого она засоряется, и через сливные отверстия ванн в квартирах постоянно выходит вода.
Заместитель главы администрации Октябрьского Кирилл Гришин обратил внимание на то, что жительница Минска могла не ждать личного приема в Мингорисполкоме, а просто позвонить на прямую линию администрации района, «мы бы оперативно занялись ситуацией».
Тем временем минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире.
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