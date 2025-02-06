Акимам в Казахстане дадут больше полномочий

В этой связи мы пока не видим никаких угроз, связанных с тем, что бюджеты были переданы, но какие-то функции еще остались на областном уровне. (…) В целом задача, которая перед нами руководством страны была поставлена, она выполнена. На сегодняшний день процент местного бюджета увеличился с 36 до 47 процентов. (…) Достаточно большие возможности сейчас появились внутри области для перераспределения финансовых средств.