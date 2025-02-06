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Акимам в Казахстане дадут больше полномочий

Сегодня на заседании Сената обсуждались изменения, предусмотренные новым Бюджетным кодексом. Сенатор Серик Утешов поднял вопросы, связанные с распределением расходов между уровнями бюджетов и компетенциями акиматов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам Утешова, распределение ряда отраслевых функций между республиканским и местным уровнями вызвало вопросы и критику.

В рамках нового Бюджетного кодекса предусмотрены несколько норм, которые напрямую затрагивают финансовое обеспечение и компетенции местных органов государственного управления. В частности, распределение расходов между уровнями бюджетов, где финансирование отраслевых направлений в республиканском, областном, районном и сельском бюджетах определяет распределение функций между центральным и территориальным уровнем. Но, как показало обсуждение этих положений Бюджетного кодекса, распределение многих отраслевых функций на республиканском и местном уровне вызывает много вопросов и критики. Это и функции в области образования, занятости, социального обеспечения, уголовно-исполнительной системы, обороны, лесного хозяйства, а также другие.

перечислил сенатор

По мнению депутата, перед передачей полномочий акиматам не был проведен детальный анализ их кадровых, финансовых и оперативных возможностей.

В ответ на замечания Утешова вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что функциональный анализ проводится на постоянной основе. По словам чиновника, одним из ключевых аспектов реформы является расширение финансовых возможностей местных бюджетов, особенно в контексте предстоящей выборности акимов.

В этой связи мы пока не видим никаких угроз, связанных с тем, что бюджеты были переданы, но какие-то функции еще остались на областном уровне. (…) В целом задача, которая перед нами руководством страны была поставлена, она выполнена. На сегодняшний день процент местного бюджета увеличился с 36 до 47 процентов. (…) Достаточно большие возможности сейчас появились внутри области для перераспределения финансовых средств.

пояснил вице-премьер

Жумангарин также сообщил, что в рамках реформы запланированы пилотные проекты, в том числе в сфере образования, что позволит протестировать новые механизмы финансирования на местном уровне.