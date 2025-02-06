Турнир по керлингу среди осужденных прошел в учреждении омского УФСИН

Турнир по керлингу среди осужденных провели в омском лечебно-исправительном учреждении № 2. За победу боролись несколько команд, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Площадкой для проведения соревнований стала хоккейная площадка на территории учреждения, которую специально подготовили для игры в керлинг.
Участники команд соревновались в меткости и четкости попадания в обозначенную мишень.
Победителем турнира стала команда второго отряда. На втором месте оказалась команда третьего отряда. Третье место досталось команде пятого отряда.
Ранее «КП Омск» сообщала, заключенные омской колонии № 4 начали изготавливать бочонки для меда.