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Турнир по керлингу среди осужденных прошел в учреждении омского УФСИН

Соревнования состоялись на специально подготовленной хоккейной площадке.

Источник: Комсомольская правда

Турнир по керлингу среди осужденных провели в омском лечебно-исправительном учреждении № 2. За победу боролись несколько команд, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Площадкой для проведения соревнований стала хоккейная площадка на территории учреждения, которую специально подготовили для игры в керлинг.

Участники команд соревновались в меткости и четкости попадания в обозначенную мишень.

Победителем турнира стала команда второго отряда. На втором месте оказалась команда третьего отряда. Третье место досталось команде пятого отряда.

Ранее «КП Омск» сообщала, заключенные омской колонии № 4 начали изготавливать бочонки для меда.