Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля

Самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода по пятницам в 22:30, а в Стамбул прибывать в 03:30. Обратные рейсы запланированы на субботу: вылет из Турции в 04:30, прибытие в Нижний Новгород в 09:00. Перелеты выполняются на Sukhoi Superjet 100, который рассчитан на 101 пассажира и имеет одноклассную компоновку. Сейчас авиакомпания также совершает регулярные рейсы из нижегородского аэропорта в Ереван, Екатеринбург и Самару. Возобновление полетов в Турцию расширяет географию полетов для пассажиров из столицы Приволжского федерального округа.