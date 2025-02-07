Кроссворд на 7 февраля 2025

Интересные факты о Чарльзе Диккенсе:
1. Чарльз Диккенс был любителем кошек. После смерти своего кота Боба в 1862 году он заказал нож для вскрытия писем, где вместо рукоятки была использована лапа Боба. На ноже была выгравирована надпись: «Ч. Д., в память о Бобе, 1862».
2. Ворон Грип, питомец Чарльза Диккенса, был не только персонажем его романа «Барнеби Радж», но и, возможно, вдохновил Эдгара Аллана По на создание знаменитой поэмы «Ворон». После смерти первого Грипа, отравившегося краской, Диккенс завел второго ворона с тем же именем. Когда и второй ворон умер, Диккенс заказал его чучело, которое сейчас является частью коллекции Свободной библиотеки Филадельфии.
3. Чарльз Диккенс при финансовой поддержке Анджелы Кауттс основал женский приют «Урания-коттедж» для помощи бездомным, бывшим заключенным и проституткам с целью их реинтеграции в общество. Диккенс регулярно посещал приют, контролировал его деятельность, участвуя в отборе женщин, консультируясь с тюремными начальниками, нанимая и увольняя персонал, а также занимаясь хозяйственными вопросами. Он также отчитывался перед Кауттс, управлял финансами, вел документацию о жизни женщин и организовывал их переезд в Австралию, Южную Африку или Канаду.
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