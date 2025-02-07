Кроссворд на 7 февраля 2025

3. Чарльз Диккенс при финансовой поддержке Анджелы Кауттс основал женский приют «Урания-коттедж» для помощи бездомным, бывшим заключенным и проституткам с целью их реинтеграции в общество. Диккенс регулярно посещал приют, контролировал его деятельность, участвуя в отборе женщин, консультируясь с тюремными начальниками, нанимая и увольняя персонал, а также занимаясь хозяйственными вопросами. Он также отчитывался перед Кауттс, управлял финансами, вел документацию о жизни женщин и организовывал их переезд в Австралию, Южную Африку или Канаду.