Три самолета ушли на запасной аэродром из-за ледяного тумана в аэропорту Кольцово

Из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово не смогли приземлиться три самолета — из Худжанда, Благовещенска и Владивостока. Они ушли на запасной аэродром.
«Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, направлявшиеся в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — передает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и возле Ревды снизилась видимость из-за плотного смога, который окутал дороги.
Плохая видимость наблюдается на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово.