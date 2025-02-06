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Три самолета ушли на запасной аэродром из-за ледяного тумана в аэропорту Кольцово

Свердловскую область утром 6 февраля местами окутал густой туман.

Из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово не смогли приземлиться три самолета — из Худжанда, Благовещенска и Владивостока. Они ушли на запасной аэродром.

«Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, направлявшиеся в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — передает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и возле Ревды снизилась видимость из-за плотного смога, который окутал дороги.

Плохая видимость наблюдается на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово.