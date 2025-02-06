Три самолета ушли на запасной аэродром из-за ледяного тумана в аэропорту Кольцово

«Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, направлявшиеся в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — передает пресс-служба аэропорта Кольцово.