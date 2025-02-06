Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
«Двенадцатого ноября 2024 года задержан и вину признал в полном объеме, в этот же день допрошен в качестве подозреваемого. Бурдину предъявлено обвинение, назначены экспертизы», — озвучила свою позицию следователь.
В свою очередь, сам Бурдин рассказал судье, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по этой же статье (об умышленном причинении тяжкого вреда).
«Потерпевший пояснил, что не желает присутствовать на заседании, проживает в Челябинске, от него поступило ходатайство, чтобы суд рассмотрел меру пресечения без него», — сообщила также судья Татьяна Орлова.
На вопросы своего адвоката, готов ли Бурдин извиниться перед потерпевшим, он ответил утвердительно. «Конечно, готов, с потерпевшим был знаком пару лет», — сказал музыкант.
«Я все-таки личность медийная. Но куда мне бежать?» — подытожил фигурант, пояснив, что надеется на более мягкую меру пресечения.
Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО Бурдина по 11 января 2025 года, потом арест продлили до 11 февраля, однако обжаловать свой арест ему не удалось. В пресс-службе облсуда подчеркивали, что ходатайства рассматривались по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Правоохранительные органы и сторона защиты от комментариев по теме отказались.