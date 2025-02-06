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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Новочеркасске

Работу по восстановлению отопления в Новочеркасске взяли на контроль в прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с аварийным отключением отопления в Новочеркасске взяли на контроль, сообщает утром 6 февраля пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— В связи с ограничением подачи теплоснабжения организована проверка. На контроле также вопросы соблюдения прав граждан и сроки устранения аварии, — говорится в информации надзорного ведомства.

Напомним, утром 6 февраля без тепла в Новочеркасске остались больше 8,5 тысячи жителей микрорайона Молодежного, две школы, три детсада и школа искусств. Были скорректированы занятия в образовательных учреждениях. Сейчас на месте порыва ведется срочный ремонт. Работы планируют завершить к 12 часам.