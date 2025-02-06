Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Новочеркасске

Ситуацию с аварийным отключением отопления в Новочеркасске взяли на контроль, сообщает утром 6 февраля пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— В связи с ограничением подачи теплоснабжения организована проверка. На контроле также вопросы соблюдения прав граждан и сроки устранения аварии, — говорится в информации надзорного ведомства.
Напомним, утром 6 февраля без тепла в Новочеркасске остались больше 8,5 тысячи жителей микрорайона Молодежного, две школы, три детсада и школа искусств. Были скорректированы занятия в образовательных учреждениях. Сейчас на месте порыва ведется срочный ремонт. Работы планируют завершить к 12 часам.