Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Новочеркасске

Напомним, утром 6 февраля без тепла в Новочеркасске остались больше 8,5 тысячи жителей микрорайона Молодежного, две школы, три детсада и школа искусств. Были скорректированы занятия в образовательных учреждениях. Сейчас на месте порыва ведется срочный ремонт. Работы планируют завершить к 12 часам.