«Князь» Игоря: этно-оперу композитора о Владимире встретили овациями

Но Владимир тоже не так прост. У него шесть жен и более тысячи наложниц, и все ему надоели. Федор учит князя, что рядом должна быть только одна любима женщина. И лучше для него нет, чем Анна. Но она в Греции и не станет его женой, потому что Владимир — язычник, а она православная. Выбор веры — главная идея спектакля. Обретя Христа, потомок Рюрика, князь Киевский и всея Руси обретет спасение для себя и для своего государства.