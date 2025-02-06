«Князь» Игоря: этно-оперу композитора о Владимире встретили овациями

После десяти лет подготовки народный артист России Игорь Матвиенко представил на суд зрителей свою этно-оперу «Князь Владимир». Премьера приурочена к 65-летнему юбилею композитора. Два вечера — 5 и 6 февраля — в Государственном Кремлевском дворце поклонники будут приобщаться к высокому искусству. Главную роль сыграл SHAMAN. Народный артист России Николай Расторгуев дебютировал в образе наставника князя. А юбиляр предстал перед зрителями в образе Одина Ганграда. «Известия» побывали на премьере и оценили эпическое сочинение о крещении Руси.
«Конь» по-исландски.
Билеты на «Князя Владимира» были раскуплены еще в начале января. Но надежда не покидала любителей оперы. Проходки в Кремль спрашивали еще на выходе из станции метро «Библиотека Ленина».
— Да вы что, какие лишние билетики, я себе покупала в час старта продаж, — отмахнулась счастливая зрительница. — Пришло сообщение от подруги, что появились на сайте билеты, и тут же включила аварийку и припарковалась к обочине, чтобы оперативно купить первый ряд.
В глазах просящей таяла надежда на успех. Тем временем в ГКД собирались толпы поклонников SHAMAN. Их было просто узнать по мерчу артиста. Фанатов «Любэ» тоже можно было выделить из толпы — благодаря фуфайкам с логотипом группы.
В фойе стояла большая очередь. Эти зрители выстроились для фото на баннере с любимыми артистами.
Спектакль начали с опозданием на полчаса. Толпы зрителей в Александровском саду долго проходили контроль на вход в Кремлевский дворец. Эпилогом стал проигрыш на гуслях. Пел и аккомпанировал себе Дмитрий Парамонов. Он любимый исполнитель в этом жанре Игоря Матвиенко. Лейтмотивом оперы стал хит группы «Любэ» — «Конь», — он прозвучал на исландском. И, на удивление, русская песня была очень благозвучна на языке викингов.
Проект стал вызовом для артистов: каждый претерпел не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию. Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко предстали в непривычных для себя и зрителей амплуа. Первый с бородой как у Карла Маркса играет наставника князя Владимира Федора. Игорь Матвиенко — в образе героя скандинавских мифов Одина. Это драматургически сложный персонаж, провокатор, который играет судьбами людей и их чувствами. Он настраивает Рогнеду — наложницу князя Владимира — убить его. А взамен обещает сделать ее валькирией. Эта роль досталась певице Сое (Асият Сайгидовой). Страстная возлюбленная Владимира испытывает к князю яркие противоречивые чувства, то признаваясь в любви до гроба, то покушаясь на его жизнь.
Но Владимир тоже не так прост. У него шесть жен и более тысячи наложниц, и все ему надоели. Федор учит князя, что рядом должна быть только одна любима женщина. И лучше для него нет, чем Анна. Но она в Греции и не станет его женой, потому что Владимир — язычник, а она православная. Выбор веры — главная идея спектакля. Обретя Христа, потомок Рюрика, князь Киевский и всея Руси обретет спасение для себя и для своего государства.
Номер-проповедь.
— Я согласился не раздумывая, когда Игорь Игоревич предложил принять участие в его проекте, — признался SHAMAN «Известиям». — Это опера, крупная форма. Добрых, милых персонажей не так интересно играть, как противоречивых героев. Они многогранные. Как правило, добрые остаются таковыми. А у отрицательного героя есть возможность стать лучше. И мы наблюдаем это у князя Владимира. Как его ломают, как искушают, какие сомнения мучают. Я очень рад, что как актер могу реализоваться в этой этно-опере.
Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель.
— В работе над спектаклем нам не на что было опереться, — говорит режиссер-постановщик Андрей Елсаков. — Не сохранилось подлинного жизнеописания Владимира. «Повесть временных лет» много раз переписывалась, частично утеряна, поэтому мы взяли на себя ответственность прочтения этого эпизода из жизни князя. Этот спектакль — про каждого из нас. В молодости мы можем творить разное, и только в финале жизни приходим к светлым и правильным мыслям, как и князь. Эта опера — о прощении, как можно научиться прощать и отпускать.
Иеродьякон Герман (Рябцев) играет в спектакле православного священника. Как признался он «Известиям», для него это особенный проект. Приобщиться к нему — за счастье.
— Мой номер — это чистая проповедь, — говорит он. — Чтобы со сцены кто-то произносил Иисусову молитву, я такого не видел и не слышал. Уверен, что многие, побывав на спектакле, пойдут в храм. Ведь цель оперы — показать, с какого низа и к каким высотам пришел человек через покаяние.
Как считает священнослужитель, люди, которые ходят в церковь, поймут, что происходит на сцене. Когда-то Герман Рябцев был рок-музыкантом. Сейчас он служит Богу, руководит хором на Валааме. Игорь Матвиенко помогает выпускать альбомы с духовной музыкой. Их уже два десятка.
Мастерски сплетая музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки, — композитор и продюсер Игорь Матвиенко создал захватывающее полотно. В постановке принимают участие ведущие солисты оперной сцены, а также профессиональные фольклорные ансамбли. Хореография, спецэффекты и высокотехнологичные декорации воссоздают атмосферу древней Руси.
В Северную столицу.
В «Князе Владимире» есть все составляющие успешного спектакля: драматичная история, звезды, музыка разных стилей и направлений, видеоряд и сценография. Центральной декорацией стал корабль викингов — драккар. Нос у этого судна в виде головы дракона. Острые прямые линии, открытая пасть, устрашающий взгляд: кажется, еще немного — и оттуда повалит огонь.
Над декорациями работали два года. Драккар проектировать начали в августе 2023 года. Каркас корабля весит 3,5 т. Поэтому конструктив облегчали бутафорскими досками. Глядя на него, не поверишь, что он не из дерева. Под доски гримировали тепличное оргстекло. Его оборачивали тканями, фактурили мастиками и красками. В готовом виде платформа с драккаром весит 8 т. В длину корабль — 13 м. А мачта паруса возвышается на 6 м. Несмотря на свои внушительные габариты, конструкция корабля викингов мобильна. Она может передвигаться не только по сцене, но и отправиться на гастроли. Первые состоятся в Санкт-Петербурге. 26 февраля этно-оперу увидят зрители Ледового дворца.
Как рассказали организаторы, это будет уникальное событие. Впервые этно-опера будет исполнена на стадионе. В Северную столицу отправится вагон костюмов. А драккар в разобранном виде доставят на двух фурах. Корабль делится на восемь частей. Отдельной фурой поедут две четырехметровые лестницы, которые активно задействованы в постановке.
— Нам было очень важно не заиграться, потому что это всё-таки высокий жанр, — говорит арт-директор «Князя Владимира» Настя Тимчук. — Каждый механизм на сцене выполняет свою задачу, надежный, а не бутафорский. Если у нас есть плунжер, то он четко выполняет свою задачу: поднимает либо артистов, либо декорацию.
Для создания самой масштабной декорации — драккара викингов — художники изучили литературу. Вдохновлялись они фильмами и сериалами про бравых парней с Севера. Для оперы сшито более 300 костюмов.
— В спектакле присутствует стилизация, — говорит Настя Тимчук. — Нам важна историческая точность, но сам жанр предполагает стилизацию костюмов. Игорь Матвиенко своей музыкой создал такую атмосферу, которую мы стремились передать в декорациях, костюмах, видеоконтенте.
Гости премьеры восхитились, удивились, испытали шок, а потом катарсис от увиденного на сцене.
В финале герой SHAMAN появляется в белой холщовой рубахе и с деревянным крестом на шее — такой же артист носит и на своих выступлениях.
— Ну, а теперь давай «Я русский», — сказал зритель в зале.
Но SHAMAN запел: «Ой, молодой, молодая». И зал подхватил. Слова можно было, как в караоке, читать с листа: над сценой была бегущая строка с титрами.
Зал стоя аплодировал артистам. На бис они исполнили песню еще раз. Самые преданные поклонники горделиво сообщали: «А мы еще завтра пойдем смотреть спектакль, а 26 февраля поедем в Питер». Возможно, успех «Князя Владимира» заставит продюсера Матвиенко задуматься и о гастрольном туре этно-оперы.