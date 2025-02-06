Богослужения в память Святой Блаженной Ксении Петербургской пройдут 6 февраля

День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской отмечают 6 февраля православные Северной столицы. В этот день не только в храмах города, но и далеко за его пределами пройдут богослужения в память о первой женщине, прославленной церковью Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Тысячи верующих из многих городов и стран приезжают к Святой Блаженной Ксении, чтобы попросить помощи и поддержки. Храмы и монастыри в ее честь освящены в Европе, Азии, даже в Америке, — отметил губернатор Александр Беглов.
Памятных дня, связанных со Святой Блаженной Ксенией Петербургской, два — 6 февраля и 6 июня. В первую дату отмечается день ангела матушки Ксении, крещенной в честь преподобной Ксении Миласской, а во вторую — день прославления Ксении Собором.
По традиции в эти памятные дни часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище работает по особому расписанию, то есть открывается в 6:00, а закрывается около 22:00. Сегодня божественную литургию в Храме Смоленской иконы Божией проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.