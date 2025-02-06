Богослужения в память Святой Блаженной Ксении Петербургской пройдут 6 февраля

День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской отмечают 6 февраля православные Северной столицы. В этот день не только в храмах города, но и далеко за его пределами пройдут богослужения в память о первой женщине, прославленной церковью Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.