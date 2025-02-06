Жители Казани получили космические счета за отопление в оттепель

«В хрущевках и ленинградках невозможно установить отдельный счетчик на отопление, и этим пользуются коммунальщики, указывая суммы от руки в квитанциях. Если раньше такие суммы были в холодные дни, то теперь они актуальны даже в теплую погоду. Что же будет, когда снова ударят морозы?» — пишут в соцсетях недовольные горожане.