Жители Казани получили космические счета за отопление в оттепель

Жители Казани были рассержены из-за высоких счетов за коммунальные услуги в январе. Особенно сильно их потрясли цифры в разделе «Отопление».
За обогрев жилья в январе им придется заплатить не меньше 4−6 тысяч рублей. Обычно же, в холодное время года, суммы были не больше 3 тысяч рублей. Такие начисления приходятся на двухкомнатные квартиры.
«В хрущевках и ленинградках невозможно установить отдельный счетчик на отопление, и этим пользуются коммунальщики, указывая суммы от руки в квитанциях. Если раньше такие суммы были в холодные дни, то теперь они актуальны даже в теплую погоду. Что же будет, когда снова ударят морозы?» — пишут в соцсетях недовольные горожане.
Примечательно, что именно январь в РТ выдался аномально тёплым. Температура чаще всего превышала ноль градусов. Только несколько дней в месяце были по-настоящему морозными — столбики термометров опускались до −29 градусов.