В Беларуси более 2,9 тыс. работников ЖКХ очищают улицы от снега и льда

По прогнозам синоптиков, 6 февраля в Беларуси вновь отмечается слабый гололед, а на дорогах гололедица. Местами, преимущественно по западной половине страны, пройдет небольшой снег, мокрый снег. Для обеспечения безопасности движения коммунальные службы обрабатывают противогололедными материалами улично-дорожную сеть населенных пунктов.
«По состоянию на 8.00, на улицы страны выехало 418 единиц специальной коммунальной техники: 156 пескоразбрасывателей/солеразбрасывателей, 182 снегоуборочные машины, 80 машин для погрузки и вывоза снега и другая техника. Очищают улицы более 2,9 тыс. работников ЖКХ», — отметили в ведомстве.
Свои замечания по работе коммунальных служб, можно сообщить по номеру 115 (диспетчерская служба) или 125 (единый номер дорожной службы).