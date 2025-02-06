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В Беларуси более 2,9 тыс. работников ЖКХ очищают улицы от снега и льда

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,9 тыс. работников ЖКХ в Беларуси очищают улицы от снега и льда, сообщили БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

По прогнозам синоптиков, 6 февраля в Беларуси вновь отмечается слабый гололед, а на дорогах гололедица. Местами, преимущественно по западной половине страны, пройдет небольшой снег, мокрый снег. Для обеспечения безопасности движения коммунальные службы обрабатывают противогололедными материалами улично-дорожную сеть населенных пунктов.

«По состоянию на 8.00, на улицы страны выехало 418 единиц специальной коммунальной техники: 156 пескоразбрасывателей/солеразбрасывателей, 182 снегоуборочные машины, 80 машин для погрузки и вывоза снега и другая техника. Очищают улицы более 2,9 тыс. работников ЖКХ», — отметили в ведомстве.

Свои замечания по работе коммунальных служб, можно сообщить по номеру 115 (диспетчерская служба) или 125 (единый номер дорожной службы).

ЖКХ