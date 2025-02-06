В Беларуси более 2,9 тыс. работников ЖКХ очищают улицы от снега и льда

«По состоянию на 8.00, на улицы страны выехало 418 единиц специальной коммунальной техники: 156 пескоразбрасывателей/солеразбрасывателей, 182 снегоуборочные машины, 80 машин для погрузки и вывоза снега и другая техника. Очищают улицы более 2,9 тыс. работников ЖКХ», — отметили в ведомстве.