В Магнитогорске таксист отказался везти ребенка без взрослых

В Магнитогорске таксист отказался везти ребенка в школу, когда узнал, что мальчик поедет один, без сопровождения взрослых. Подробности случившегося сообщает КП-Челябинск.
Женщина хотела отправить 7-летнего сына в школу и вызвала такси, выбрав «детский тариф». Когда водитель приехал на вызов и узнал, что ребенок поедет один, отказался от поездки. В соцсетях он опубликовал пост и приложил скрин экрана телефона.
Мнения пользователей разделились. Одни поддерживают водителя, другие говорят, что ситуации бывают разные.
«Мама реально с головой не дружит. Вот только были случаи, что таксист насиловал ребенка. Таксистом может устроится кто угодно», — возмущается Екатерина Л.
«Так-то он прав. Или тут каждый готов доверить своего ребёнка рандомному таксисту?», — спрашивает Кирилл Ф.
«Частенько такое. Ни чего страшного. Ситуации разные бывают. Не суди», — пишет Тамерлан Г.
«Может проспали. Тут же написано — кресло обеспечено от 3−7 лет, если что-то случится, номера авто есть, пункт назначения известен, телефоны и остальные гаджеты у детей тоже есть. Ты как на ладони», — говорит Михаил М.
«Я тоже не понимаю паники водителя. Это безопасней, чем пешком отправить или на маршрутке, до которой нужно идти по тёмным улицам», — вторит ему другой пользователь.
Большинство сходится во мнении, что таксист поступил правильно: обезопасил себя, ребенка, а еще родителей — ведь ответственность за чадо несут прежде всего они.
Прямого запрета на перевозку ребенка в такси без взрослых нет, сообщает КП-Челябинск со ссылкой на юриста. Основной риск здесь — причинение вреда жизни и здоровью ребенка. К рассматриваемой ситуации может быть применена статья 125 УК РФ «Оставление в опасности».
В качестве наказания родителям могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Они также могут попасть на обязательные, исправительные или принудительные работы. Их могут арестовать на срок до трех месяцев или лишить свободы на срок до одного года.
Принять заказ или отказаться от него остается на усмотрение водителя. Такие моменты обычно указываются во внутреннем регламенте компаний-перевозчиков.