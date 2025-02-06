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В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова

В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова по делу об экстремизме.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта “Прекрасная Россия” он распространил материалы экстремистской направленности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.

В настоящее время с блогером проводятся следственные действия, уточнил он.

На YouTube «Прекрасная Россия» подписано 194 тысячи человек. Также Анисимов является администратором Telegram-канала «Кортадор».