Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам напомнили нормы температур в жилых помещениях зимой

В этот период она должна быть не ниже +18 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам напомнили нормы температур в жилых помещениях зимой. Тему поднял начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

По словам Романова, температура в квартирах и подъездах в зимний период должна соответствовать установленным нормативам — не ниже +18 градусов, а в угловых квартирах — не ниже +20 градусов. В подъездах температура в отопительный период должна быть не ниже +14 градусов. Начальник отдела по работе с обращениями добавил, что новый жилой фонд оборудован энергоэффективными системами. Чем выше класс энергоэффективности, тем дешевле квартплата, сообщает «Татар-информ».

Напомним, в Казани на ремонт тепловых сетей выделят 20,8 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 31 декабря.

ЖКХ