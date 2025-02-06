Татарстанцам напомнили нормы температур в жилых помещениях зимой

По словам Романова, температура в квартирах и подъездах в зимний период должна соответствовать установленным нормативам — не ниже +18 градусов, а в угловых квартирах — не ниже +20 градусов. В подъездах температура в отопительный период должна быть не ниже +14 градусов. Начальник отдела по работе с обращениями добавил, что новый жилой фонд оборудован энергоэффективными системами. Чем выше класс энергоэффективности, тем дешевле квартплата, сообщает «Татар-информ».