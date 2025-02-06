Агентство по госрегистрации и земельному кадастру откроет офис в ТЦ «Столица»

В сообщении сказано, что в новый офис минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру белорусы смогут обратиться с 10 февраля. Сказано, что офис, расположенный в торговом центре «Столица», граждане смогут обратится всем вопросам, связанным с удостоверением сделок с недвижимостью, их последующей госрегистрацией. Также белорусы смогут обратиться за консультацией, документами, справками, а также выписками из Единого государственного регистра недвижимого имущества.