Агентство по госрегистрации и земельному кадастру откроет офис в ТЦ «Столица»

Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру откроет офис в ТЦ «Столица», пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в новый офис минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру белорусы смогут обратиться с 10 февраля. Сказано, что офис, расположенный в торговом центре «Столица», граждане смогут обратится всем вопросам, связанным с удостоверением сделок с недвижимостью, их последующей госрегистрацией. Также белорусы смогут обратиться за консультацией, документами, справками, а также выписками из Единого государственного регистра недвижимого имущества.
Кроме того, будет возможность оставить заявку на проведение технической инвентаризации объекта, независимую оценку стоимости имущества. Новый офис 106 агентства будет находится на верхнем уровне ТЦ. В будние дни время работы указано с 10.00 до 19.00 (в среду — до 20.00). В субботу агентство будет открыто с 10.00 до 16.20.
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