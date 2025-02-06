Первый аэропорт в Хабаровском крае открылся после мощного циклона

Из-за закрытия аэропорта Николаевска-на-Амуре возникли сложности и у пассажиров, которые летят в более северные посёлки Хабаровского края, которые циклон не затронул. Так как у самолётов пока нет возможности делать промежуточную посадку для дозаправки в аэропорту Николаевска, они летят в Охотск, Чумикан и так далее напрямую. А для этого приходится брать больший запас топлива и соответственно меньше пассажиров и груза.