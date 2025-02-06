Первый аэропорт в Хабаровском крае открылся после мощного циклона

В Хабаровском крае в четверг, 6 февраля, открылся первый из закрытых на время мощнейшего снежного шторма аэропорт местного значения. После сильных снегопадов с ветром к обеду удалось очистить полосу аэродрома Советской Гавани. Эта воздушная гавань готова принимать и обслуживать рейсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию авиакомпании «ХабАвиа».
Уточняется, что циклон покинул побережье Татарского пролива. С утра там спокойно, светит солнце.
— Совсем иная картина сегодня в Николаевске-на-Амуре. Раннее утро «одарило» сотрудников местного аэропорта метелью со шквалистым ветром — порывы достигали 34 метров в секунду (это ураганные значения — прим. ред.). В течение дня они расчищали перрон, стоянки для воздушных судов и взлётно-посадочную полосу, но снег не прекращается, — рассказали в пресс-службе «ХабАвиа».
Пока нет ясности, какие перспективы на выполнение завтрашних рейсов в Николаевск-на-Амуре, а также в посёлок Херпучи, где также был закрыт аэропорт, и в Богородское. Информацию авиакомпания просит уточнять в её официальных сетях.
Из-за закрытия аэропорта Николаевска-на-Амуре возникли сложности и у пассажиров, которые летят в более северные посёлки Хабаровского края, которые циклон не затронул. Так как у самолётов пока нет возможности делать промежуточную посадку для дозаправки в аэропорту Николаевска, они летят в Охотск, Чумикан и так далее напрямую. А для этого приходится брать больший запас топлива и соответственно меньше пассажиров и груза.