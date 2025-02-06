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В Красноярске демонтируют незаконно работающий авторынок

Ранее уже было убрано 35 сооружений, в планах вывезти ещё около 50.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На пересечении улиц Молокова и Авиаторов специалисты администрации Советского района проверили временные сооружения.

Ряд павильонов у дорог — одни из самых ухоженных и благоустроенных. В конце 2024 года недалеко от них начали возводить жилой комплекс и физкультурно-спортивный зал на ул. Авиаторов. Для благоустройства прилегающей территории администрация начала демонтировать стихийный авторынок, который работает без разрешительных документов. Ранее уже было убрано 35 сооружений, в планах вывезти ещё около 50, пояснили в пресс-службе администрации города Красноярска.