В Красноярске демонтируют незаконно работающий авторынок

Ряд павильонов у дорог — одни из самых ухоженных и благоустроенных. В конце 2024 года недалеко от них начали возводить жилой комплекс и физкультурно-спортивный зал на ул. Авиаторов. Для благоустройства прилегающей территории администрация начала демонтировать стихийный авторынок, который работает без разрешительных документов. Ранее уже было убрано 35 сооружений, в планах вывезти ещё около 50, пояснили в пресс-службе администрации города Красноярска.