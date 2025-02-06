Главный полицейский Красноярского края рассказал о востребованности вытрезвителей

«При этом мы отмечаем значительное количество лиц, которые самостоятельно обратились в них за помощью, что еще раз свидетельствует об их социальной значимости, — отметил Речицкий. — Оказывая помощь таким гражданам, мы сразу решаем целый ряд вопросов, а именно, помогаем им не стать жертвами преступных посягательств либо предупредить преступления с их стороны. Считаю, что именно системный подход к вопросам противодействия “пьяной” преступности, участие и сотрудничество в этой работе органов власти как регионального, так и муниципального уровней, способствовало снижению числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения».