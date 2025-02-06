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Главный полицейский Красноярского края рассказал о востребованности вытрезвителей

В Красноярском крае в 2024 году специализированные центры по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, посетили почти две тысячи человек.

Источник: Freepik

Об этом сегодня сообщил начальник ГУ МВД Александр Речицкий, рассказывая депутатам ЗС о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел края.

Он напомнил, что в прошлом году на территории края начали работать три вытрезвителя. Самый первый открыли в Ачинске в феврале, за время работы его посетили 1481 человек. В Красноярске вытрезвитель заработал в сентябре, за несколько месяцев в нем побывали 459 человек. А в декабре открылся вытрезвитель в Норильске, его клиентами стали 37 человек.

«При этом мы отмечаем значительное количество лиц, которые самостоятельно обратились в них за помощью, что еще раз свидетельствует об их социальной значимости, — отметил Речицкий. — Оказывая помощь таким гражданам, мы сразу решаем целый ряд вопросов, а именно, помогаем им не стать жертвами преступных посягательств либо предупредить преступления с их стороны. Считаю, что именно системный подход к вопросам противодействия “пьяной” преступности, участие и сотрудничество в этой работе органов власти как регионального, так и муниципального уровней, способствовало снижению числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения».