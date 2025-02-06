Юрий Слюсарь поручил разобраться с камерами фиксации нарушений в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на штрафы для фур и грузовиков, проезжающих в местах ограничений по Ростову-на-Дону. Оказалось, что камеры фиксируют не только нарушителей, но и тех, кто имеет право на проезд.