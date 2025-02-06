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Юрий Слюсарь поручил разобраться с камерами фиксации нарушений в Ростове

Врио главы региона раскритиковал систему фиксации проезда большегрузов в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на штрафы для фур и грузовиков, проезжающих в местах ограничений по Ростову-на-Дону. Оказалось, что камеры фиксируют не только нарушителей, но и тех, кто имеет право на проезд.

— Поручил и.о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться в ситуации и навести порядок с работой камер автоматической фото- и видеофиксации. Предложить вместе с ЦАФАПом системное решение, — сказал Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что грузовой каркас с ограничениями для большегрузов и увеличенными штрафами за проезд изначально создавался для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, снизить аварийность, улучшить экологию и сохранить состояние дорог.

— Идея благая, но на деле организованная под эти задачи схема дорожного движения и администрирования камер оказалась несовершенной, — отметил Юрий Слюсарь.