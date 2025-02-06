Почти 9 миллионов квадратных метров жилья построено в крае

Говоря о рекордных показателях, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Говорушкин отметил: «Цели, поставленные национальным проектом в части строительства жилья, достигнуты в полном объёме. Начиная с 2019 года в крае ежегодно строилось не менее 1,3 млн квадратных метров жилья, а рекордным стал 2023 год, когда построили более 1,6 млн кв метров. В последние несколько лет мы видим структурное изменение в жилищном строительстве, в частности стабильный рост объёмов индивидуального жилищного строительства, в том числе за счёт развития строительных технологий и повышения их доступности. Кроме того, на эту шестилетку пришёлся старт нового подхода к застройке, комплексному развитию территорий. Механизм КРТ имеет значительный потенциал, поможет ускорить расселение аварийного жилья, повысить комфорт городской среды».