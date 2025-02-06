Почти 9 миллионов квадратных метров жилья построено в крае

В регионе построено почти 9 миллионов квадратных метров жилья, что более чем на 1 миллион квадратных метров больше, чем было запланировано.
Говоря о рекордных показателях, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Говорушкин отметил: «Цели, поставленные национальным проектом в части строительства жилья, достигнуты в полном объёме. Начиная с 2019 года в крае ежегодно строилось не менее 1,3 млн квадратных метров жилья, а рекордным стал 2023 год, когда построили более 1,6 млн кв метров. В последние несколько лет мы видим структурное изменение в жилищном строительстве, в частности стабильный рост объёмов индивидуального жилищного строительства, в том числе за счёт развития строительных технологий и повышения их доступности. Кроме того, на эту шестилетку пришёлся старт нового подхода к застройке, комплексному развитию территорий. Механизм КРТ имеет значительный потенциал, поможет ускорить расселение аварийного жилья, повысить комфорт городской среды».
Активное жилищное строительство дало толчок и развитию смежных отраслей, увеличилось производство строительных материалов. По объёму выполненных строительных работ край занимает первое место в Сибирском федеральном округе. В строительном комплексе края зарегистрировано более 7000 организаций, что составляет 12,3% от общего числа организаций Красноярского края. Из них более 400 организаций осуществляют производство основных строительных материалов: кирпича, цемента, сборных железобетонных конструкций и деталей, труб, строительных смесей, теплоизоляционных материалов.
Напомним, с 2025 года региональный проект «Жильё» вошёл в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В текущем году в рамках нового нацпроекта запланировано построить в крае не менее 1,1 млн квадратных метров жилья.