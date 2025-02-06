Тренер Владимир Крикунов назвал Казань одной из хоккейных столиц России

По словам Крикунова, Москва является хоккейной столицей, так как в этом городе есть три команды, которые выступают в КХЛ. Также Владимир выделил два города, которые могут называться хоккейными столицами и имеют по одному клубу в КХЛ — это Ярославль и Казань.
"В Ярославле — прекрасная система подготовки молодых хоккеистов, оттуда выходит традиционно много мастеров.
У «Ак Барса», например, хорошо выстроена вертикаль для плавного подведения молодого игрока к составу: команды МХЛ, Высшей лиги, а затем уже сам «Ак Барс». Вообще сейчас в России много интересных, перспективных молодых хоккеистов в России, МХЛ дает большое развитие игрокам«, — передает слова Крикунова “ВсеПроСпорт”.
В данный момент «Ак Барс» идет на втором месте Восточной конференции. «Локомотив» же расположился на первой позиции «Запада».