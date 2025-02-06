Тренер Владимир Крикунов назвал Казань одной из хоккейных столиц России

По словам Крикунова, Москва является хоккейной столицей, так как в этом городе есть три команды, которые выступают в КХЛ. Также Владимир выделил два города, которые могут называться хоккейными столицами и имеют по одному клубу в КХЛ — это Ярославль и Казань.