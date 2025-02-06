13 водителей оштрафовали за выезд на лед Малого Моря на территории нацпарка

Туристов, отдыхающих на берегах Байкала, предупреждают о запрете выезда на лед. С начала 2025 года в проливе Малое Море инспекторы Прибайкальского национального парка поймали 13 нарушителей. За «нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» каждого оштрафовали на сумму от 3 000 до 4 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
— Такая мера применяется к тем, кто уже движется по льду или совершил на нем остановку. То есть проигнорировал знаки, запрещающие съезд на лед. Мы выставили их еще в декабре и делаем это ежегодно«, — говорит руководитель Еланцинского участкового лесничества ФГБУ “Заповедное Прибайкалье” Сергей Гончаров. — Увы, предотвратить беду удаётся не всегда. Первый провал машины на Малом Море произошёл ещё в прошлом году, накануне праздников под лед ушел внедорожник и его водитель погиб.
По данным на 6 февраля, вдоль западного берега озера нет действующих ледовых дорог.
Напомним, помимо штрафа от инспекторов нацпарка нарушителей ждет наказание в виде протокола, составленного полицейскими. Наказание подразумевает от 3 000 до 4 500 рублей штрафа.