13 водителей оштрафовали за выезд на лед Малого Моря на территории нацпарка

— Такая мера применяется к тем, кто уже движется по льду или совершил на нем остановку. То есть проигнорировал знаки, запрещающие съезд на лед. Мы выставили их еще в декабре и делаем это ежегодно«, — говорит руководитель Еланцинского участкового лесничества ФГБУ “Заповедное Прибайкалье” Сергей Гончаров. — Увы, предотвратить беду удаётся не всегда. Первый провал машины на Малом Море произошёл ещё в прошлом году, накануне праздников под лед ушел внедорожник и его водитель погиб.