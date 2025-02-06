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Красноярцев просят выбрать фонтан для Центрального парка

Красноярцев спрашивают, какой фонтан они хотят видеть в Центральном парке.

Красноярцев спрашивают, какой фонтан они хотят видеть в Центральном парке. Опрос запустил «Красгорпарк».

Фонтан хотят оставить на главной аллее парка, где он когда-то был. Красноярцам предлагают выбрать тип водного сооружения. Специалистами разработаны три варианта:

Фонтан с традиционной чашей. Струи воды поднимаются из множества сопел вверх; Фонтан без традиционной чаши. Струи воды выходят вертикально из плиточного покрытия (сухой фонтан); Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Вода подаётся из многочисленных сопел, расположенных в плиточном покрытии, без традиционной «чаши». Струи воды могут подаваться как вертикально, так и в виде дуги, создавая эффект водных арок.

Голосование запустили в телеграм-канале «Красгорпарка». Его итоги планируют подвести 15 февраля.

ЖКХ