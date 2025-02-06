Красноярцев просят выбрать фонтан для Центрального парка

Фонтан с традиционной чашей. Струи воды поднимаются из множества сопел вверх; Фонтан без традиционной чаши. Струи воды выходят вертикально из плиточного покрытия (сухой фонтан); Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Вода подаётся из многочисленных сопел, расположенных в плиточном покрытии, без традиционной «чаши». Струи воды могут подаваться как вертикально, так и в виде дуги, создавая эффект водных арок.