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Беларусь отправила партию гуманитарной помощи в Кению

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Беларусь отправила партию гуманитарной помощи в Кению, сообщил в четверг пресс-секретарь МЧС республики Евгений Барановский.

Источник: МЧС Беларуси

По поручению главы государства выполняется комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи Кении, которая пострадала от наводнения. МЧС совместно с концерном «Беллегпром» сформирован груз гуманитарной помощи.

сказал он

Представитель ведомства также уточнил, что данная помощь является адресной, она согласована с кенийской стороной. Масса отправляемого в Африку груза составляет около семи тонн, а его стоимость — более 500 тысяч белорусских рублей. В составе гуманитарной помощи — палатки, детская и взрослая одежда и обувь.

По словам Барановского, отправка груза из Минска проходила под координацией МЧС Беларуси. Планируется, что автотранспортом он будет доставлен в Санкт-Петербург, а оттуда — в морской порт города Момбасы на юге Кении.

В МЧС уточнили, что Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от ЧС: с 1999 года она направлялась 86 раз в 34 государства.

Сильные ливни, вызвавшие наводнения, прошли в Кении весной минувшего года. В результате погибли более 300 человек, еще около 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Специалисты связывали разгул стихии в стране влиянием погодного явления Эль-Ниньо, которое усугубило ситуацию с сезонными осадками в Кении.

МЧС