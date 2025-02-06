Беларусь отправила партию гуманитарной помощи в Кению

Представитель ведомства также уточнил, что данная помощь является адресной, она согласована с кенийской стороной. Масса отправляемого в Африку груза составляет около семи тонн, а его стоимость — более 500 тысяч белорусских рублей. В составе гуманитарной помощи — палатки, детская и взрослая одежда и обувь.