На Красной и Чаадаева улучшили уличное освещение

В Калининграде на нескольких улицах обновлено уличное освещение.
Подрядчик уже отчитался о выполнении первых объектов, попавших в программу модернизации освещения на этот год.
Новые светильники заработали на ул. Красных зорь, на Камской 14−16. На Чаадаева, 15а прокопали траншею всего 30 метров, установили один столб, но светло там теперь и во дворе, и на парковке, и на мусорной площадке.
Массовую замену светильников мэрия начала в 2023 году. В среднем, удаётся обновлять около 4 по тыс. светоточек в год. Всего в Калининграде 33 тыс. опор уличных фонарей.