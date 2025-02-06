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На Красной и Чаадаева улучшили уличное освещение

Световые объекты попали в программу модернизации уличного освещения.

Источник: Администрация Калининграда

В Калининграде на нескольких улицах обновлено уличное освещение.

Подрядчик уже отчитался о выполнении первых объектов, попавших в программу модернизации освещения на этот год.

Новые светильники заработали на ул. Красных зорь, на Камской 14−16. На Чаадаева, 15а прокопали траншею всего 30 метров, установили один столб, но светло там теперь и во дворе, и на парковке, и на мусорной площадке.

Массовую замену светильников мэрия начала в 2023 году. В среднем, удаётся обновлять около 4 по тыс. светоточек в год. Всего в Калининграде 33 тыс. опор уличных фонарей.