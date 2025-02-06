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Карантин из-за ОРВИ ввели в 20 школах Волгограда и в 8 школах Волжского

В Волгограде в связи с ростом заболеваемости детей школьного возраста частичные профилактические меры — карантин — введены в 20 образовательных учреждениях.

В городе Волжском в целях профилактики отдельные классы изолировали в 8 школах. Об этом 6 февраля ИА «Высота 102» сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области.

В общей сложности карантин на сегодня действует в 47 школах, расположенных на территории Волгоградской области. Кроме школ Волгограда и Волжского, в список вошли учреждения в Еланском, Серафимовичском, Кумылженском, Светлоярском и Даниловском районах, а также в городах Камышин, Михайловка и Урюпинск.

— Полностью на дистанционное обучение переведены ученики школы № 7 в Камышине, — говорится в ответе на запрос информагентства.

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