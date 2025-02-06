Карантин из-за ОРВИ ввели в 20 школах Волгограда и в 8 школах Волжского

В общей сложности карантин на сегодня действует в 47 школах, расположенных на территории Волгоградской области. Кроме школ Волгограда и Волжского, в список вошли учреждения в Еланском, Серафимовичском, Кумылженском, Светлоярском и Даниловском районах, а также в городах Камышин, Михайловка и Урюпинск.