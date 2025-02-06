В центре РАН оценили перспективы существования жемчужницы при разном климате

«Спрогнозировав генетические кластеры в будущее, мы увидели, что снижается генетическое разнообразие. Преобладающим становится кластер, который условно называется “северный”, распространенный на Кольском полуострове и в южной части Беломорья. Он станет доминирующим, в том числе и в Карелии, и вытеснит специфический “карельский” кластер, — пояснил Вихрев. — При этом популяции Балтийского моря, которые относятся преимущественно к “южному” кластеру, свою обособленность сохраняют и даже увеличивают, становятся более обособленными от остальных популяций. И становятся фактически носителем уникального генетического компонента, который исчезнет практически во всех остальных популяциях».