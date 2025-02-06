В центре РАН оценили перспективы существования жемчужницы при разном климате

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) оценили перспективы популяций жемчужницы на северо-востоке России при разных климатических сценариях до 2100 года, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии ФИЦКИА Илья Вихрев. Это нужно для охраны редких моллюсков.
«Мы спрогнозировали динамику изменения популяционной структуры в будущем в условиях двух сценариев изменения климата — умеренного и экстремального. Задача исследования заключалась в том, чтобы оценить генетическое разнообразие европейской жемчужницы в северо-восточной части ее ареала: Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская и Ленинградская области. Оценка нужна для понимания, в каком состоянии находятся популяции», — сказал Вихрев.
Биологи рассчитали, что будет с жемчужницами при повышении среднелетней температуры на 2,3 градуса и на 5 градусов к 2100 году по сравнению с нынешним временем. Для анализа ученые использовали микросателлиты — участки ядерного генома. Эта методика позволяет отследить, какие изменения в геноме произошли в течение недавнего времени: от 50 до 500 лет. «До этого было показано, что повышение среднелетней температуры ведет к угнетению популяции», — отметил собеседник агентства.
Интересно, что жемчужницы обитают и в южных регионах, например, в Португалии. Но они мельче северных и живут в три раза меньше. В ходе исследования ученые выяснили, что в популяциях Кольского полуострова генетическое разнообразие самое высокое, у популяций рек Балтийского моря оно пониже, а среди жемчужниц центральной Карелии наблюдается пестрая картина, возможно, это связано с антропогенным воздействием, например, построенные дамбы нарушают обмен между соседними популяциями.
«Спрогнозировав генетические кластеры в будущее, мы увидели, что снижается генетическое разнообразие. Преобладающим становится кластер, который условно называется “северный”, распространенный на Кольском полуострове и в южной части Беломорья. Он станет доминирующим, в том числе и в Карелии, и вытеснит специфический “карельский” кластер, — пояснил Вихрев. — При этом популяции Балтийского моря, которые относятся преимущественно к “южному” кластеру, свою обособленность сохраняют и даже увеличивают, становятся более обособленными от остальных популяций. И становятся фактически носителем уникального генетического компонента, который исчезнет практически во всех остальных популяциях».
Популяции, которые надо охранять.
Оценка позволила выделить три территории, где жемчужница в первую очередь нуждается в охране. Популяции Кольского полуострова вносят наибольший вклад в генетическое разнообразие вида на территории России. Популяции в Карелии находятся в угнетенном состоянии, уже есть угроза их потери.
«И третья единица охраны — популяции Балтийского моря, — добавил он. — Сделанное ранее моделирование при экстремальном сценарии показало, что пригодные местообитания для жемчужниц останутся лишь на Кольском полуострове и в северной Карелии, а бассейн Балтики попадает в красную зону. И вполне возможно, что эти популяции окажутся под наиболее сильным прессом при изменении климата, но при этом они несут уникальный генетический компонент, которого больше не останется нигде». Как вариант сохранения возможно искусственное воспроизводство.