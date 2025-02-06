Власти приостановили работы возле бывшего еврейского кладбища в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе администрации Московского района, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что прокладку сетей вдоль улицы Коллекторной начали критиковать деструктивные экстремистские ресурсы. Поводом для этого послужила траншея: ее выкопали возле бывшего еврейского кладбища.
Говорится, что как только надгробия были обнаружены, то власти пригласили на место археологов Института истории Национальной академии наук. В ближайшее время специалистами будет определен перечень исследований найденных объектов, включая их принадлежность к историко-культурным ценностях. Кроме того, про находку поставили в известность и еврейскую общину.
В администрации Московского района акцентировали внимание на том, что проводимые работы организованы не на территории бывшего кладбища, а вдоль его границы. Также сказано, что во время раскопок человеческих останков обнаружено не было. В том случае, если специалисты подтвердят историческую ценность надгробий, то будет обеспечена их сохранность и определено место экспонирования.
«Сейчас работы приостановлены и будут возобновлены только после учета всех нюансов и строго в соответствии с установленными нормами и рекомендациями», — подчеркнули в администрации.
В ведомстве добавили, что принимаются все необходимые меры для сохранения исторического наследия, а также для уважения к памяти прошлого.
Тем временем сокровища правителей Великого Княжества Литовского с 500-летней историей нашли в Вильнюсе.
Кстати, белорусские археологи доказали, что возраст Минска старше не менее чем на 70 лет: «Город зародился в 990-е годы».
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