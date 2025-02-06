Власти приостановили работы возле бывшего еврейского кладбища в Минске

В администрации Московского района акцентировали внимание на том, что проводимые работы организованы не на территории бывшего кладбища, а вдоль его границы. Также сказано, что во время раскопок человеческих останков обнаружено не было. В том случае, если специалисты подтвердят историческую ценность надгробий, то будет обеспечена их сохранность и определено место экспонирования.