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В Пермском крае приостановили работу ледовой переправы через Каму

Проезд транспорта запретили по ледовой переправе в Оханском округе.

Источник: МЧС РФ

Погодные условия внесли ограничение на работу ледовой переправы через Каму в Оханском округе. Краевое МЧС сообщило о временной приостановке движения транспорта между Оханском и Юго-Камским с 6 февраля.

До этого ведомство сообщило о снижении тоннажа при пропуске транспорта до 2 тонн.

Ледовую переправу в Оханском округе открыли 28 декабря прошлого года. Протяженность переправы составляет 2 км 304 м. Она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн.

В Соликамском округе толщина льда позволила открыть с 1 февраля две ледовые переправы. Грузоподъемность переправ предназначена для автотранспорта до 35 тонн.