В Пермском крае приостановили работу ледовой переправы через Каму

Погодные условия внесли ограничение на работу ледовой переправы через Каму в Оханском округе. Краевое МЧС сообщило о временной приостановке движения транспорта между Оханском и Юго-Камским с 6 февраля.
До этого ведомство сообщило о снижении тоннажа при пропуске транспорта до 2 тонн.
Ледовую переправу в Оханском округе открыли 28 декабря прошлого года. Протяженность переправы составляет 2 км 304 м. Она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн.
В Соликамском округе толщина льда позволила открыть с 1 февраля две ледовые переправы. Грузоподъемность переправ предназначена для автотранспорта до 35 тонн.