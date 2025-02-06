Герой СВО из Омска Сергиенко получил пост замминистра в Новгородской области

Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году. В 2006 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Он прошел путь от командира взвода до командира батальна за годы карьеры. Кроме того, Сергиенко окончил Ростовский государственный экономический университет. На счету омича два ордена Мужества, медаль Суворова, а также медаль «За отвагу».