Герой СВО из Омска Сергиенко получил пост замминистра в Новгородской области

Участник программы «Время героев», уроженец Омска Николай Сергиенко был назначен замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал программы по подготовке кадров из числа героев СВО «Время героев».
Николай Сергиенко присоединился к программе «Время героев», созданной по инициативе Владимира Путина, в мае 2024 года. Перед назначением на должность замминистра Сергиенко прошел трехмесячную стажировку в правительстве Новгородской области.
Как рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, на посту заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Сергиенко будет курировать вопросы сотрудничества с новыми территориями и работу с организациями по линии безопасности.
Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году. В 2006 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Он прошел путь от командира взвода до командира батальна за годы карьеры. Кроме того, Сергиенко окончил Ростовский государственный экономический университет. На счету омича два ордена Мужества, медаль Суворова, а также медаль «За отвагу».
Ранее «КП Омск» сообщала, что ветераны СВО могут получить бесплатную реабилитацию в санатории «Омский».