Академик РАН Аветисян заявил, что ИИ далек от автономности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в мире находится на стадии развития, которая пока далека от появления сильного ИИ, способного мыслить и действовать. В ближайшие годы эти технологии не выйдут на подобный уровень, сказал академик РАН Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, выступая в пресс-центре ТАСС.
Сильным искусственным интеллектом, сроки появления которого в мире часто становятся предметом экспертных дискуссий, считается ИИ так называемого общего уровня, который способен мыслить и действовать.
«ИИ [сегодня] не обладает субъектностью, он относится к ИКТ — информационно-коммуникационным технологиям. Безусловно сильным ИИ надо заниматься, есть разные оценки. С моей точки зрения, это субъективная экспертная оценка, в ближайшие годы, мягко скажу, вряд ли мы получим реальный сильный искусственный интеллект. Потому что все технологии, которые сегодня развиваются и внедряются, — это все-таки машинное обучение, нейросети, классические подходы», — сказал Аветисян журналистам.
Он также отметил, что россиянам «не нужно бояться, что мы от кого-то стратегически отстанем», в частности, в развитии больших языковых моделей.
«Мы должны создавать свои открытые модели, опираться на них, предоставлять их всем физикам, химикам, медикам. Нужно сделать единую точку, где инновации вбираются туда внутрь и где мы можем это контролировать. Может быть, совместно с международными партнерами в области ПО. Появление французской модели Mistral и китайской [DeepSeek] показало, что все-таки пытаться сделать свою закрытую модель, которая бы конкурировала с лучшими аналогами, — это, наверное, не самый правильный подход. Он не должен исключаться, но нужно быть открытыми. Мы должны спокойно, в открытом режиме, работая со всем миром, это внедрять», — заключил он.