Академик РАН Аветисян заявил, что ИИ далек от автономности

«Мы должны создавать свои открытые модели, опираться на них, предоставлять их всем физикам, химикам, медикам. Нужно сделать единую точку, где инновации вбираются туда внутрь и где мы можем это контролировать. Может быть, совместно с международными партнерами в области ПО. Появление французской модели Mistral и китайской [DeepSeek] показало, что все-таки пытаться сделать свою закрытую модель, которая бы конкурировала с лучшими аналогами, — это, наверное, не самый правильный подход. Он не должен исключаться, но нужно быть открытыми. Мы должны спокойно, в открытом режиме, работая со всем миром, это внедрять», — заключил он.