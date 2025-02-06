Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживаются несколько рейсов

«На прилёт аэропорт “Храброво” продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются девять рейсов. В их числе три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов из-за тумана “ушли” на запасной аэродром в Санкт-Петербург», — сообщили в «Храброво».