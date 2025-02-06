Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1000 парковочных мест появится к лету в Уфе

Муниципальные контракты уже подписаны.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе к лету будет организовано 1100 парковочных мест. Об этом журналистам сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на пресс-конференции. По его словам, муниципальные контракты уже подписаны, а для начала работ требуется приход весны.

— Как снег растает, начнем информационно-разъяснительную работу, объясним, какой тариф и как работает информационная система, — сказал Мавлиев.

Также на местах будущих парковок будут установлены специальные знаки и разметка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.