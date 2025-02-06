Более 1000 парковочных мест появится к лету в Уфе

В Уфе к лету будет организовано 1100 парковочных мест. Об этом журналистам сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на пресс-конференции. По его словам, муниципальные контракты уже подписаны, а для начала работ требуется приход весны.
— Как снег растает, начнем информационно-разъяснительную работу, объясним, какой тариф и как работает информационная система, — сказал Мавлиев.
Также на местах будущих парковок будут установлены специальные знаки и разметка.
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