Экскурсия в музей и мастер-класс по хлебопекарному делу: в молодежных клубах города организуют бесплатные мероприятия

В феврале в трех подростковых клубах столицы РТ проведут бесплатные мероприятия для молодежи. Казанцы смогут посетить музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, а также принять участие в мастер-классе по хлебопекарному делу. Под руководством пекаря гости приготовят ароматные булочки по старинному рецепту.