Экскурсия в музей и мастер-класс по хлебопекарному делу: в молодежных клубах города организуют бесплатные мероприятия

В феврале в трех подростковых клубах столицы РТ проведут бесплатные мероприятия для молодежи. Казанцы смогут посетить музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, а также принять участие в мастер-классе по хлебопекарному делу. Под руководством пекаря гости приготовят ароматные булочки по старинному рецепту.
Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно написать в личные сообщения группы клубов в социальной сети «Вконтакте», сообщили в МБУ «Подросток».
Мероприятия проводятся в сотрудничестве с проектом «ЗАРЯ».
Напомним, на сегодня в Казани действует 68 подростковых клубов по месту жительства, занятия в которых бесплатны для горожан от 14 до 35 лет. Организации расположены во всех районах города и являются структурными подразделениями МБУ «Подросток».