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Экскурсия в музей и мастер-класс по хлебопекарному делу: в молодежных клубах города организуют бесплатные мероприятия

Казанцев приглашают принять участие 11, 18 и 20 февраля.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В феврале в трех подростковых клубах столицы РТ проведут бесплатные мероприятия для молодежи. Казанцы смогут посетить музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, а также принять участие в мастер-классе по хлебопекарному делу. Под руководством пекаря гости приготовят ароматные булочки по старинному рецепту.

Клуб «Лазер» ждет всех желающих 11 февраля. К следующим мероприятиям казанцы смогут присоединиться 18 февраля в клубе «Остаз». А 20 февраля молодежь приглашают в клуб «Феникс». Все события стартуют в 16:00.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно написать в личные сообщения группы клубов в социальной сети «Вконтакте», сообщили в МБУ «Подросток».

Мероприятия проводятся в сотрудничестве с проектом «ЗАРЯ».

Напомним, на сегодня в Казани действует 68 подростковых клубов по месту жительства, занятия в которых бесплатны для горожан от 14 до 35 лет. Организации расположены во всех районах города и являются структурными подразделениями МБУ «Подросток».