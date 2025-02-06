Суд вынес приговор красноярскому экс-чиновнику по делу о халатности при отлове бродячих собак

Экс-главе красноярского УДИБа Евгению Петрюку вынесли обвинительный приговор по делу о халатности при отлове бродячих собак. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Напомним, по версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года чиновник не организовал отлов и транспортирование в приюты безнадзорных собак.
Это привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих псов на территории города. В результате в двух районах животные напали на местных жителей. Четыре человека погибли от укусов, еще двум красноярцам, в том числе маленькому мальчику, был причинен вред здоровью средней степени тяжести.
Петрюка задержали в феврале 2020 года после того, как в Красноярске были найдены тела людей со следами укусов собак. Чиновник в тот момент руководил УДИБом, которое курирует, в том числе, и отлов бродячих животных в городе. В апреле Петрюка, находящегося под домашним арестом, уволили из мэрии, хотя изначально сослуживцы заступались за него.
Уголовное дело в отношении Евгения Петрюка стало первым в России, которое довели до суда. В августе 2022 года бывшего чиновника оправдали, а в сентябре 2023 года решение отменили.
Накануне состоялось заключительное судебное заседание. Бывший руководитель УДИБа свою причастность к гибели людей не признал. Сторона обвинения настаивала, что Петрюку было известно о ситуации в городе и нападениях бродячих собак на людей.
«За период с октября 2019 года по февраль 2020 года в МКУ “УДИБ” поступило более 1,5 тысяч заявок о стаях безнадзорных собак на территории города, проявляющих агрессию и нападающих на людей. Несмотря на это, Петрюк бездействовал и не принял необходимых мер к организации работы по отлову безнадзорных собак специализированными учреждениями», — цитируют гособвинителя в пресс-службе.
В судебных прениях прокурор запросил для экс-чиновника наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд назначил 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.
После поступления приговора в прокуратуру приговор могут обжаловать из-за его мягкости.