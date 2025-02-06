Суд вынес приговор красноярскому экс-чиновнику по делу о халатности при отлове бродячих собак

Петрюка задержали в феврале 2020 года после того, как в Красноярске были найдены тела людей со следами укусов собак. Чиновник в тот момент руководил УДИБом, которое курирует, в том числе, и отлов бродячих животных в городе. В апреле Петрюка, находящегося под домашним арестом, уволили из мэрии, хотя изначально сослуживцы заступались за него.