Омский министр Степанова рассказала, когда откроется школа в «Серебряном береге»

Министр образования Омской области Ольга Степанова вместе с депутатом Государственной думы Оксаной Фадиной проинспектировала строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег».
По словам министра, готовность объекта превышает 50%, а на площадке ежедневно работают более 90 человек. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне прошлого года и соблюдает утверждённый график. Завершение строительства запланировано на июнь, а ввод школы в эксплуатацию — на июль этого года.
Напомним, по первоначальным планам школа на 1 122 места должна была быть готова к 30 июня 2024 года. Но из-за проблем с прежним подрядчиком работы остановились в ноябре 2023 года. В июне 2024 года на стройку пришла новая компания.