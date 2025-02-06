Омский министр Степанова рассказала, когда откроется школа в «Серебряном береге»

По словам министра, готовность объекта превышает 50%, а на площадке ежедневно работают более 90 человек. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне прошлого года и соблюдает утверждённый график. Завершение строительства запланировано на июнь, а ввод школы в эксплуатацию — на июль этого года.