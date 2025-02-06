Еще одну «конфликтную» тигрицу отловили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в ночь на 6 февраля отловили еще одну «конфликтную» тигрицу. Ее обнаружили специалисты в окрестностях села Солонцовый района имени Лазо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".