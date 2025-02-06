Еще одну «конфликтную» тигрицу отловили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в ночь на 6 февраля отловили еще одну «конфликтную» тигрицу. Ее обнаружили специалисты в окрестностях села Солонцовый района имени Лазо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Отлов провели сотрудники управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». Службы работают при поддержке Центра «Амурский тигр».
В ближайшее время животное осмотрят ветеринары. После их заключения сотрудники Росприроднадзора определят ее дальнейшую судьбу.
«Молодая самка. В результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Напомним, это уже шестой отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году.