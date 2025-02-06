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Еще одну «конфликтную» тигрицу отловили в Хабаровском крае

Ее поймали в ночь на 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в ночь на 6 февраля отловили еще одну «конфликтную» тигрицу. Ее обнаружили специалисты в окрестностях села Солонцовый района имени Лазо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Отлов провели сотрудники управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». Службы работают при поддержке Центра «Амурский тигр».

В ближайшее время животное осмотрят ветеринары. После их заключения сотрудники Росприроднадзора определят ее дальнейшую судьбу.

«Молодая самка. В результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Напомним, это уже шестой отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году.

флора и фауна