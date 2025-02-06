Национальный парк «Куршская коса» расширил охранную зону, включив в неё залив (схема)

«Охранная зона создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию национального парка и прилегающей к нему части акватории Земельные участки у собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением режима охраной зоны. Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, запрещается», — уточнили в пресс-службе. За соблюдением правил будут следить госинспекторы.