Национальный парк «Куршская коса» расширил охранную зону, включив в неё залив (схема)

Национальный парк «Куршская коса» расширил охранную зону. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ.
Защищённая территория теперь составляет более 16,4 тыс. га: акватория залива шириной 4,1 км и километр суши. Сведения о границах скоро поступят в ЕГРН, администрацию Зеленоградского округа и правительство области. Приказ Минприроды зарегистрировали Минюсте РФ.
«Охранная зона создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию национального парка и прилегающей к нему части акватории Земельные участки у собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением режима охраной зоны. Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, запрещается», — уточнили в пресс-службе. За соблюдением правил будут следить госинспекторы.
«Лукойл» с 2017 года пытается получить участок на Куршской косе для добычи нефти. Правительство отказалось выдать лицензию, а в Минприроды предложили отправить ещё одну заявку, уточнив границы территории. По мнению экспертов, избежать вреда нацпарку не получится.