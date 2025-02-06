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Осторожно, мошенники! В соцсетях рекламируют фейковое приложение от Налогового комитета

Vaib.uz (Узбекистан. 6 февраля). В соцсетях, включая официальную рекламу, активно распространяется пост о якобы новом приложении Налогового комитета. Однако это мошенническая схема. Об этом предупредил эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.

Источник: Vaib.Uz

Как действует схема?

По словам эксперта, в Facebook запустили рекламу фейкового приложения, которое «позволяет вернуть до 20 миллионов сумов от налогов всего за 30 минут».

На первый взгляд, предложение выглядит заманчиво, но при нажатии на ссылку пользователь не попадает в Google Play, а перенаправляется на поддельный сайт soliq.top. Это признак мошенничества.

Что произойдет, если установить приложение?

Если вы установите этот фейковый софт, мошенники получат доступ к вашим пластиковым картам и личным данным. Это может привести к краже денег с ваших счетов.

Как защититься?

Никогда не устанавливайте приложения из неизвестных источников.

Загружайте программы только из Google Play или App Store.

Всегда проверяйте URL-адреса сайтов, на которые ведут ссылки.

Если у вас требуют ввести данные банковской карты — это сигнал тревоги.

Вывод: если вам предлагают «лёгкие деньги», будьте бдительны! Официальное приложение Налогового комитета не имеет отношения к сайту soliqtop.