Милиция сказала белорусам, что делать при шантаже интимными фото в интернете

По его словам, пытаться решить проблему шантажа интимными фото в интернете со стороны мошенников самостоятельно и соглашаться на перевод денег не следует. Подобное, добавляет сотрудник милиции, может только усугубить ситуацию, объясняя это тем, что аферисты после первого перевода денег могут требовать еще больших сумм.