Милиция сказала белорусам, что делать при шантаже интимными фото в интернете. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник отделения по противодействию киберпреступности Московского РУВД Егор Козлов.
По его словам, пытаться решить проблему шантажа интимными фото в интернете со стороны мошенников самостоятельно и соглашаться на перевод денег не следует. Подобное, добавляет сотрудник милиции, может только усугубить ситуацию, объясняя это тем, что аферисты после первого перевода денег могут требовать еще больших сумм.
Козлов подчеркивает, что белорусу, которого шантажируют интимными снимками, нужно сразу же обратиться в милицию. Также необходимо сделать скриншоты всех сообщений с вымогательством, так как это в дальнейшем поможет милиции.
— Не вступайте с мошенником в длительную переписку, лучше и вовсе игнорируйте его. Также рекомендуется написать/позвонить в техподдержку социальной сети, в которой велась переписка, — рекомендует начальник отделения по противодействию киберпреступности Московского РУВД.
Он пояснил, что администрация заблокирует или удалит страничку пользователя или же аккаунт мошенника.
Тем временем 16-летний учащийся бобруйского колледжа платил за ложные сообщения о минировании: «Платил по 5−10 долларов».
Кроме того, минчанка отдала аферистам 8000 рублей после романтической переписки.
Ранее мы писали, что власти приостановили работы возле бывшего еврейского кладбища в Минске.