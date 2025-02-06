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В Челябинской области власти Кыштыма отменили «Лыжню России» из-за отсутствия снега

В Челябинской области власти Кыштыма отменили «Лыжню России» из-за отсутствия снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чтобы принять это решение, как сообщается, пришлось созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

«Оргкомитет отменил проведение массовой гонки “Лыжня России”, которая была запланирована на 8 февраля. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: на лыжных трассах отсутствует необходимое количество снега, а лед на городском пруду недостаточно прочный и однородный по структуре из-за температурных “качелей”», — говорится в комментарии.

Также отмечается, что возможность перенести «Лыжню России» на другой день будет рассмотрена, как только погода станет более благоприятной.