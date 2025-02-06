В институте РАН собрали данные для отслеживания загрязнения Керченского пролива

«[Полученные замеры] дают понимание об изменениях компонентов экосистемы в прошлом, выявляют современные тенденции и могут быть использованы в численных экспериментах для реанализа или прогноза изменений в экосистеме Черного и Азовского морей. Наше исследование может стать отправной точкой при оценке последующих изменений экологического состояния акватории, в том числе в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе в декабре 2024 года, поскольку в мазуте могут содержатся высокие концентрации тяжелых металлов», — добавляется со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрия Кременчуцкого.