В институте РАН собрали данные для отслеживания загрязнения Керченского пролива

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) подготовили первый комплексный анализ содержания тяжелых металлов и радионуклидов в донных отложениях Керченского пролива. Масштабное исследование в будущем станет отправной точкой для оценки того, как на акваторию повлиял разлив мазута, произошедший в конце 2024 года, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Радионуклиды и тяжелые металлы в высоких концентрациях вредны как для водных организмов, так и для здоровья человека из-за их стойкости, способности накапливаться в живых организмах, острой и хронической токсичности. Насколько нам известно, это первое комплексное исследование содержания, распределения и поступления радионуклидов и тяжелых металлов в донные отложения Керченского пролива», — приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, научного сотрудника отдела биогеохимии моря МГИ РАН Константина Гурова.
Поясняется, что Керченский пролив привлек внимание исследователей как важнейшая артерия, которая соединяет Черное и Азовское моря и играет ключевую роль как в транспортном сообщении, так и в процессах переноса химических веществ между морями. Экосистема пролива уже давно испытывает значительную антропогенную нагрузку, что делает особенно актуальным мониторинг его экологического состояния.
По данным министерства, полевые работы, в ходе которых были собраны образцы донных отложений, проходили в 2020 году. Затем исследователи приступили ко всестороннему анализу материалов, используя такие современные методы, как гранулометрический анализ для определения состава осадков, гамма-спектрометрия для измерения радионуклидов, рентгенофлуоресцентный анализ для определения содержания металлов и кулонометрический метод для оценки содержания органического углерода. Исследование проводилось в рамках трех тем государственного задания МГИ РАН и при поддержке гранта Российского научного фонда.
Выяснилось, что содержание веществ в разных частях пролива различается в несколько раз — к примеру, концентрация природных и техногенных радионуклидов может отличаться до 7,7 раз. Однако, опасного уровня загрязнений и угрозы для здоровья людей не выявлено.
«[Полученные замеры] дают понимание об изменениях компонентов экосистемы в прошлом, выявляют современные тенденции и могут быть использованы в численных экспериментах для реанализа или прогноза изменений в экосистеме Черного и Азовского морей. Наше исследование может стать отправной точкой при оценке последующих изменений экологического состояния акватории, в том числе в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе в декабре 2024 года, поскольку в мазуте могут содержатся высокие концентрации тяжелых металлов», — добавляется со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрия Кременчуцкого.