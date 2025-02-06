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Из-за непогоды перекрыли автодороги в Актюбинской и Кызылординской областях

С 11:30 6 февраля 2025 года в двух регионах Казахстана ввели ограничения движения на некоторых участках автодорог, сообщает El.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Источник: EL.kz

Автомобильная дорога «граница РФ — Актобе — Кызылорда — Алматы — граница КНР» закрыта для проезда грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области на участке с 776 по 1240 километр (от города Актобе до границы с Кызылординской областью). В Кызылординской области под ограничение попал отрезок с 1240 по 1362 километр (от границы Актюбинской области до города Аральск).

Предварительно сообщается, что движение планируют возобновить 6 февраля в 20:00, но сроки могут корректироваться в зависимости от метеоусловий.