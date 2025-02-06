Из-за непогоды перекрыли автодороги в Актюбинской и Кызылординской областях

Автомобильная дорога «граница РФ — Актобе — Кызылорда — Алматы — граница КНР» закрыта для проезда грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области на участке с 776 по 1240 километр (от города Актобе до границы с Кызылординской областью). В Кызылординской области под ограничение попал отрезок с 1240 по 1362 километр (от границы Актюбинской области до города Аральск).