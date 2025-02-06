«Газпром нефть» увеличила поставки топлива в северные регионы России на 20%

«Газпром нефть» добилась значительных успехов в обеспечении топливом северных территорий России. В 2024 году компания поставила более 320 тысяч тонн нефтепродуктов в регионы Крайнего Севера — Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Якутию. Рост поставок моторного топлива составил 20% по сравнению с 2024 годом. Основной объем пришелся на автомобильные бензины и специализированное зимнее и арктическое дизельное топливо.