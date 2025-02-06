«Газпром нефть» увеличила поставки топлива в северные регионы России на 20%

«Газпром нефть» добилась значительных успехов в обеспечении топливом северных территорий России. В 2024 году компания поставила более 320 тысяч тонн нефтепродуктов в регионы Крайнего Севера — Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Якутию. Рост поставок моторного топлива составил 20% по сравнению с 2024 годом. Основной объем пришелся на автомобильные бензины и специализированное зимнее и арктическое дизельное топливо.
«Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех предприятий в северных регионах. Мы заранее формируем необходимые запасы специального зимнего топлива с учетом потребностей каждой территории», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
Ключевую роль в обеспечении северных регионов играет Омский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие производит моторное топливо, специально адаптированное для эксплуатации в экстремальных условиях. Здесь выпускают зимнее и арктическое дизельное топливо, которое сохраняет свои свойства даже при температуре −50 градусов.
Доставка осуществляется всеми доступными видами транспорта — по железной дороге, рекам и морям. За качеством следит инновационная система «Нефтеконтроль», анализирующая более 20 параметров топлива в режиме реального времени.
«В условиях Севера топливо — это основа жизнеобеспечения. Омский НПЗ как крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сибири гарантирует его стабильные поставки даже в самые труднодоступные районы», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Таким образом, «Газпром нефть» и Омский НПЗ не только наращивают объемы поставок, но и обеспечивают энергетическую безопасность северных регионов России. Современные технологии производства, эффективная логистика и строгий контроль качества позволяют гарантировать бесперебойное снабжение даже самых отдаленных территорий необходимым топливом, что особенно важно в суровых условиях Крайнего Севера.