Мэр Уфы объяснил, почему скрывает свою зарплату

Стало известно, сколько зарабатывает мэр Уфы Ратмир Мавлиев. На встрече с журналистами он признался, что его официальная зарплата составляет 250 тысяч рублей.
По его словам, последние два года он не публикует декларацию в широком доступе из-за закона, запрещающего чиновникам, которые выезжают в зону СВО, публиковать сведения о доходах.
Ранее Мавлиев сообщил, что в Уфе летом 2025 года появятся 1 100 платных парковочных мест.
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