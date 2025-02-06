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Мэр Уфы объяснил, почему скрывает свою зарплату

Мэр Уфы получает каждый месяц четверть миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько зарабатывает мэр Уфы Ратмир Мавлиев. На встрече с журналистами он признался, что его официальная зарплата составляет 250 тысяч рублей.

По его словам, последние два года он не публикует декларацию в широком доступе из-за закона, запрещающего чиновникам, которые выезжают в зону СВО, публиковать сведения о доходах.

Ранее Мавлиев сообщил, что в Уфе летом 2025 года появятся 1 100 платных парковочных мест.

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