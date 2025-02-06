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В Омске ко Дню защитника Отечества пройдёт выставка военной техники

Омичи смогут не только посмотреть на технику, но и потрогать её.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Омске у парка «Россия — моя история» пройдёт выставка военной техники с 22 по 24 февраля, сообщает 12 канал.

В экспозиции будут участвовать не только выставочные образцы, но и трофейные боевые машины, привезённые с территории СВО. Посетители выставки смогут не только посмотреть на военную технику, но и залезть внутрь, а также сфотографироваться.

Ранее мы сообщали, что в Омске готовятся открыть парк «Патриот» и Стену памяти. Концепцию парка уже согласовали с ветеранскими организациями и экспертами. Перед этим изучали опыт других регионов, в частности Тульской области.