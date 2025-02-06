Предприниматели незаконно открыли магазин в арке иркутской девятиэтажки

Предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома. Однако согласие всех жильцов на встройку владельцы не получили. Администрация города подала иск в суд, который вынес решение о сносе помещения площадью 34,1 кв.м. После к ситуации подключились приставы, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.