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Предприниматели незаконно открыли магазин в арке иркутской девятиэтажки

Приставы снесли постройку.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Предприимчивые бизнесмены из Иркутска открыли магазин в арочном пространстве девятиэтажного дома. Однако согласие всех жильцов на встройку владельцы не получили. Администрация города подала иск в суд, который вынес решение о сносе помещения площадью 34,1 кв.м. После к ситуации подключились приставы, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

— После взыскания исполнительского сбора и привлечения к административной ответственности, индивидуальные предприниматели, осознав, что придётся понести дополнительные материальные затраты в случае неисполнения решения суда, приступили к сносу самовольно встроенного помещения, — рассказали в ведомстве.

Предприниматели освободили цокольный этаж. Права жильцов восстановлены.