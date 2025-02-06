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В Омске открылась продажа билетов до Байкала за 10 700 рублей

В это время года на озере лёд максимально толстый и прозрачный.

Источник: Om1 Омск

Омский аэропорт сообщил о продаже билетов в Иркутск. Полёты выполняет авиакомпания S7 на самолёте Embraer 170.

Вылеты из Омска осуществляются по вторникам и субботам в 01:00, прибытие в Иркутск в 06:00. Вылеты из Иркутска — по понедельникам и пятницам в 22:50, прибытие в Омск в 00:20 следующего дня.

Считается, что февраль и март — лучшее время для посещения Байкала. В этот период лёд достигает максимальной толщины, а его поверхность становится кристально прозрачной. В это время года туда приезжают туристы со всего мира.

Стоимость перелёта экономкласса из Омска в Иркутск варьируется от 10 754 рублей (вылет 8 февраля) до 34 897 рублей (13 февраля). Билеты по низкой цене (14 594 рубля) можно найти также на 11, 15 и 25 февраля.

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