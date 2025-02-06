Назван среднемесячный доход самозанятых в Новосибирске

На сегодняшний день в налоговой службе по Новосибирской области зарегистрировано больше 180 тысяч самозанятых. В среднем каждый из них зарабатывает порядка 55 тысяч рублей в месяц и уплачивает государству в качестве налогов 4−6% своего заработка. Такую статистику привел руководитель Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов в пресс-центре ТАСС 6 февраля.
Геннадий Морозов напомнил, что статус самозанятого появился в налоговом законодательстве в 2019 году в качестве меры социальной поддержки для людей, которые в одиночку занимались каким-то мелким бизнесом.
— Раньше они считались неработающими, поэтому не могли получить кредит, ипотеку, на них не распространялись никакие социальные льготы, — объяснил Геннадий Морозов.
Чтобы вывести из тени эту группу людей, ввели статус самозанятости. В 2020 году в Новосибирской области было порядка 30 тысяч самозанятых.
Среднестатистический самозанятый в Новосибирске — это мужчина 36 лет по профессии водитель. Таких — больше 55% среди всех самозанятых. Также статус самозанятости оформляют швеи, парикмахеры и люди, которые торгуют продукцией собственного производства, например, пирожками.
Геннадий Морозов добавил, что сдача квартиры в аренду тоже относится к деятельности, на которую можно оформить самозанятость. Сейчас в Новосибирске этим видом деятельности официально занимаются 4 тысячи человек. В качестве налогов они платят 4%, если сдают жилье физическим лицам, и 6% — если коммерческим структурам. Правда, Геннадий Морозов предположил, что квартиросдатчиков в городе намного больше, но остальные делают это в обход закона.
Екатерина СОСНИНА.