Назван среднемесячный доход самозанятых в Новосибирске

Геннадий Морозов добавил, что сдача квартиры в аренду тоже относится к деятельности, на которую можно оформить самозанятость. Сейчас в Новосибирске этим видом деятельности официально занимаются 4 тысячи человек. В качестве налогов они платят 4%, если сдают жилье физическим лицам, и 6% — если коммерческим структурам. Правда, Геннадий Морозов предположил, что квартиросдатчиков в городе намного больше, но остальные делают это в обход закона.